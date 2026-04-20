“Nos vamos de tour”: Karol G anuncia nueva gira

Karol G anuncia su nueva gira mundial Tropicoqueta tras destacarse en el Festival de Coachella, donde se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel del icónico festival.
Al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella, en California, la artista proyectó en las pantallas gigantes un mensaje que desató la euforia entre los miles de asistentes: “Nos vamos de tour”.
Sin fechas ni destinos confirmados por el momento, la intérprete, originaria de Medellín (Colombia), regresará así a los escenarios tras su última gira, realizada entre 2023 y 2024, con su disco Mañana será bonito.
Su presentación, que sirvió como cierre de los dos fines de semana del festival, se convirtió en Coachella en una vitrina de la música latina, con invitados como Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro, entre otros.
Lució cinco cambios de vestuario, destacando una falda de capas con los colores de la bandera colombiana y un top de encaje.
Interpretó clásicos como "La Murga" de Willie Colón y "Rompe" de Daddy Yankee, además de un momento emotivo con "Mi tierra" de Gloria Estefan.
Elevó la apuesta con nuevas versiones en salsa, bachata y cumbia de sus éxitos, diferenciándose del primer fin de semana.
Karol G hizo historia como la primera mujer latina headliner en Coachella 2026, ofreciendo dos shows deslumbrantes enfocados en el empoderamiento femenino y la cultura colombiana.
Finalizó el festival como la artista principal del domingo (19/20 de abril), cerrando con "Provenza Remix" sobre una estructura elevada y fuegos artificiales, consolidando su impacto global.
La segunda semana del festival también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, quienes interpretaron juntas “Vogue” y “Like a Prayer”.
Asimismo, Billie Eilish acompañó a Justin Bieber, mientras que Lisa, integrante de la banda surcoreana Blackpink, logró unirse al productor Anyma para interpretar “Bad Angel”.