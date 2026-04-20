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Manuel Neuer no renueva con Bayern y puede irse al equipo menos pensado: Bomba en Europa

La situación de Neuer ha dado un giro inesperado en el mercado europeo, luego de que se conociera que el guardameta no ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el Bayern Munich.

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Bombazo en Europa. El portero alemán Manuel Neuer podría irse del Bayern Múnich y fichar por el equipo menos pensado.

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15 son las temporadas que lleva Manuel Neuer en el Bayern Munich. Desde su llegada al club desde Schalke 04 en 2011 se transformó en leyenda absoluta, no solo del club, sino también del fútbol mundial.
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Esta historia de amor y lealtad puede estar cerca del final después de tanto tiempo porque el portero alemán Manuel Neuer tiene contrato con la institución hasta el cierre de esta temporada y no hay oferta de renovación.
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Neuer puede estar viviendo sus últimos meses con la camiseta del Bayern Munich, tal y como lo hizo con la Selección de Alemania, a la cual renunció y negó jugar la próxima Copa del Mundo.
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"Todo ha sido dicho al respecto. Lo importante ahora es el resto de la temporada con el Bayern", sentenció el alemán, que dejó clara su prioridad.
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El histórico guardameta, símbolo del club durante más de una década, no ha logrado alcanzar un acuerdo para renovar su contrato, lo que abre un escenario inesperado: su posible salida del equipo bávaro.
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Las negociaciones entre ambas partes se han estancado en las últimas semanas. Aunque existía voluntad de continuar juntos, las diferencias en aspectos clave como la duración del contrato y el rol que Neuer tendría en el futuro han impedido cerrar la renovación.
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El Bayern, consciente del paso del tiempo y de la necesidad de planificar el relevo generacional, busca condiciones distintas a las que el experimentado arquero considera justas para su trayectoria.
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Este punto de tensión ha provocado que, por primera vez en muchos años, la continuidad de Neuer deje de ser segura. Dentro del club existe respeto absoluto hacia su legado, pero también una postura firme en cuanto a la política deportiva, lo que ha complicado aún más las conversaciones.
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Ante este panorama, varios clubes europeos ya comienzan a seguir de cerca la situación. La experiencia, liderazgo y jerarquía de Neuer lo convierten en una oportunidad de mercado difícil de ignorar, especialmente para equipos que buscan un guardameta de garantías inmediatas.
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Hace una semana se reveló desde Inglaterra que clubes de la Premier League le siguen el rastro y esa podría ser su primera y única experiencia en el extranjero.
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De acuerdo a la información de TEAMtalk, el equipo que quiere contar con el es nada más y nada menos que el Brighton & Hove Albion.
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Las Gaviotas crecieron mucho en los últimos años y pasaron de ser regulares en el ascenso a disputar la UEFA Europa League.
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El mercado de fichajes empieza a calentarse con un rumor que pocos veían venir: el Brighton & Hove Albion estaría interesado en fichar nada menos que a Manuel Neuer, una posibilidad que ha sorprendido a propios y extraños en el fútbol europeo.
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Es cierto que para Manuel Neuer el Brighton es un club impensado, pero a sus 40 años podría ser el equipo que le de la despedida en la Premier League. El medio inglés aseguró que el arquero es un pedido expreso del entrenador de Brighton, Fabian Hürzeler.
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El motivo principal por el que Brighton le puso los ojos a Neuer es porque saben que esta puede ser la última temporada de Bart Verbruggen en el club. Las Gaviotas quieren sacarle ganancia a los 16 millones de euros que pagaron por él y Bayern Munich apareció como potencial comprador para reemplazar la salida de Neuer en lo que puede ser un círculo de transferencias perfecto.
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Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero el rumor ya ha generado revuelo. La posibilidad de ver a Manuel Neuer defendiendo el arco del Brighton es, sin duda, una de esas historias que sacuden el mercado... y que podrían convertirse en una de las grandes sorpresas del verano si finalmente toma forma.
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