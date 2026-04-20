Manuel Neuer no renueva con Bayern y puede irse al equipo menos pensado: Bomba en Europa

El motivo principal por el que Brighton le puso los ojos a Neuer es porque saben que esta puede ser la última temporada de Bart Verbruggen en el club. Las Gaviotas quieren sacarle ganancia a los 16 millones de euros que pagaron por él y Bayern Munich apareció como potencial comprador para reemplazar la salida de Neuer en lo que puede ser un círculo de transferencias perfecto.