Congreso destituye al magistrado del TJE, Mario Morazán, y al consejero del CNE, Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional destituyó a Mario Alexis Morazán Aguilera, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el voto de 88 de los 128 diputados, tras su comparecencia en la sesión celebrada la noche de este jueves como parte del proceso de ​​​​​​ juicio político .

Mario Morazán, quien compareció durante más de cinco horas ante el pleno en cumplimiento de un citatorio de la Secretaría del Congreso Nacional, fue recibido en un ambiente tenso durante el desarrollo del juicio político. En la sesión, se registraron intercambios de palabras entre el magistrado y los diputados de las diferentes bancadas.

En una votación aparte también se destituyó del cargo al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

El exmagistrado Mario Morazán y los otros tres altos funcionarios fueron acusados por presuntas actuaciones contrarias a sus funciones durante los procesos electorales de 2025. La conclusión del informe presentado por la Comisión Especial de Juicio Político fue que los cuatro funcionarios incumplienron a sus funciones y la Constitución.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que este es el primer juicio político que se aborda en todas sus etapas, hasta llegar a su conclusión.

Zambrano manifestó: “El mismo proceso que se le otorgó a Morazán era el mismo espacio que iba a tener Marlon Ochoa, quien no se presentó. El pueblo es testigo de que este proceso se ha evacuado apegado a la ley y a la Constitución de la República”.

El diputado nacionalista Mario Pérez afirmó: “Hubo un plan de varias instituciones públicas para retrasar y conspirar contra el proceso electoral. Libre sabía con meses de anticipación que tenía perdidas las elecciones generales. Implementaron un plan para boicotear el proceso”.

La Comisión Especial de Juicio Político se abstuvo de votar, con el argumento de no intervenir en la decisión final y mantener imparcialidad, dado que previamente participó en el proceso de investigación del caso.