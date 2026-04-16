Informe completo de la Comisión de Juicio Político a Marlon Ochoa y Mario Morazán

Tegucigalpa, Honduras

El informe final de la Comisión Especial de Juicio Político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, concluye la etapa de investigación sobre su actuación durante los procesos electorales de 2025.

El documento de 189 páginas, entregado al Congreso Nacional, recoge las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de los hechos denunciados, en el marco del procedimiento legislativo establecido.

De acuerdo con el informe, la comisión recomienda la destitución de ambos funcionarios al considerar que existen elementos de responsabilidad política en el ejercicio de sus cargos. Ahora el pleno del Congreso Nacional deberá tomar una decisión final sobre su continuidad o separación definitiva de sus funciones.

Aquí el informe completo: