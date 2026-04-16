Los 10 puntos clave del informe final de la comisión de juicio político

Tegucigalpa, Honduras

El documento, que fue leído desde las tres de la tarde para su lectura al Pleno del Congreso Nacional , sostiene que existieron actuaciones y omisiones que habrían provocado afectaciones al cronograma electoral, al funcionamiento institucional de los órganos electorales y a la continuidad de etapas clave como la transmisión de resultados y el escrutinio.

La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional presentó ayer su informe final en el que recomienda la destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras concluir que habrían incurrido en presuntas responsabilidades políticas que afectaron el desarrollo del proceso electoral 2025.

10 puntos clave del informe de la Comisión Especial de Juicio Político

1. Recomendación de destitución de funcionarios

La Comisión recomienda al Congreso Nacional la destitución de los consejeros del CNE y magistrados del TJE señalados en la denuncia, al considerar configuradas las causales establecidas en la Ley Especial de Juicio Político.

2. Parálisis institucional en órganos electorales

El informe concluye que tanto el CNE como el TJE habrían experimentado períodos de parálisis que afectaron su funcionamiento ordinario durante fases críticas del proceso electoral.

3. Inasistencias y falta de quórum

Se documentan inasistencias reiteradas a sesiones del pleno, lo que habría impedido la conformación de quórum necesario para la toma de decisiones administrativas, técnicas y electorales.

4. Afectación al cronograma electoral

Según la Comisión, las omisiones señaladas impactaron directamente la ejecución del cronograma electoral, retrasando decisiones clave del proceso 2025.

5. Impacto en el sistema TREP y escrutinio

El informe señala retrasos en la contratación y puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como en procesos de verificación y conteo de actas.

6. Riesgo a derechos políticos y soberanía

Se establece que las actuaciones investigadas habrían afectado el ejercicio del derecho al sufragio, la alternabilidad democrática y la soberanía popular.

7. Señalamientos por negligencia e incompetencia

La Comisión atribuye a los funcionarios presunta negligencia e incompetencia por no garantizar la continuidad institucional ni cumplir con sus deberes de asistencia y deliberación.

8. Cuestionamientos a la imparcialidadEl informe señala posibles vulneraciones al deber de imparcialidad institucional, incluyendo declaraciones públicas sobre asuntos en discusión y actuaciones fuera del marco colegiado.

9. Testimonios y prueba documental

El dictamen se sustenta en declaraciones de funcionarios del CNE y TJE, documentación interna, actas administrativas y el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE 2025).

10. Reformas electorales recomendadas

Además de las recomendaciones de destitución, la Comisión plantea reformas estructurales al sistema electoral para evitar futuras parálisis institucionales y fortalecer la operatividad de los órganos electorales.