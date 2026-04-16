En vivo: Congreso en sesión por juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán

El Congreso Nacional comenzó en la tarde de este jueves la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político, relacionado con el proceso contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El informe que contiene más de 180 páginas, también analiza las denuncias de juicio político a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes no se presentaron a la audiencia tras interponer un recuso en la Corte Suprema de Justicia.
Durante la sesión, se procede a la lectura íntegra del informe elaborado por la comisión especial, en el que se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación realizada.
De acuerdo con el documento, la comisión recomienda la destitución de los cuatro altos funcionarios, tras determinar presunta responsabilidad política en su actuación durante los procesos electorales de 2025.
El Congreso Nacional invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión en vivo a través de sus canales oficiales, donde se desarrollará la sesión y se conocerán los detalles del informe antes de que el pleno adopte una decisión final.