En vivo: Congreso en sesión por juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional comenzó en la tarde de este jueves la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político , relacionado con el proceso contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El informe que contiene más de 180 páginas, también analiza las denuncias de juicio político a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes no se presentaron a la audiencia tras interponer un recuso en la Corte Suprema de Justicia.

Durante la sesión, se procede a la lectura íntegra del informe elaborado por la comisión especial, en el que se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación realizada.