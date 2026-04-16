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En vivo: Congreso en sesión por juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán

El Congreso inició la lectura del informe final del juicio político contra funcionarios del CNE y TJE, que recomienda su destitución; la sesión es transmitida en vivo.

En vivo: Congreso en sesión por juicio político contra Marlon Ochoa y Mario Morazán

Integrantes de la Comisión Especial de Juicio Político durante la presentación del informe ante el Congreso Nacional.
Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional comenzó en la tarde de este jueves la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político, relacionado con el proceso contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El informe que contiene más de 180 páginas, también analiza las denuncias de juicio político a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes no se presentaron a la audiencia tras interponer un recuso en la Corte Suprema de Justicia.

Durante la sesión, se procede a la lectura íntegra del informe elaborado por la comisión especial, en el que se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación realizada.

Diputados de Libre interrumpen la sesión en el Congreso Nacional al hacer sonar silbatos durante la lectura del informe de la comisión de juicio político.

Diputados de Libre interrumpen la sesión en el Congreso Nacional al hacer sonar silbatos durante la lectura del informe de la comisión de juicio político.

De acuerdo con el documento, la comisión recomienda la destitución de los cuatro altos funcionarios, tras determinar presunta responsabilidad política en su actuación durante los procesos electorales de 2025.

El Congreso Nacional invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión en vivo a través de sus canales oficiales, donde se desarrollará la sesión y se conocerán los detalles del informe antes de que el pleno adopte una decisión final.

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Redacción La Prensa
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