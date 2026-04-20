CNE declara ganadora de la alcaldía de Guanaja a Sheray Borden

Guanaja, Islas de la Bahía.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente a Kristen Sheray Borden Bush como alcaldesa del municipio de Guanaja, tras los resultados del proceso electoral general correspondiente al período 2026-2030. La declaratoria fue emitida mediante el Acuerdo 03-2026, con fecha 13 de abril de 2026, en el que el pleno de consejeros acredita a Kristen Borden Bush como gandora, en representación de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

“Con profundo agradecimiento y con la humildad que nos caracteriza, queremos decirles a cada uno de quienes nos dieron su voto de confianza: muchas gracias.

Oficialmente, ya se nos otorgaron las credenciales, que más que un certificado representan un compromiso con nuestra bella isla, para trabajar en el desarrollo de nuestro territorio y de nuestra gente”, expresó la alcaldesa electa en su cuenta de Facebook.

Repetición electoral definió el resultado

La designación se produce luego de la repetición de las elecciones a nivel de corporación municipal, realizadas el pasado 12 de abril, tras un fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El TJE había determinado previamente un empate técnico entre Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal, y Rollin Dion Kelly Hurlston, del Partido Nacional, en los comicios generales del pasado 30 de noviembre de 2025. Ante este escenario, el CNE convocó a una nueva jornada electoral en el municipio insular para definir al ganador.

Último municipio en definir alcaldía