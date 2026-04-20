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Zelenski habla por primera vez con Asfura y destaca postura de Honduras sobre Ucrania

Primera llamada entre Zelenski y Asfura destacó acuerdos en agricultura y tecnología

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:19 -
  • Agencia EFE
Zelenski habla por primera vez con Asfura y destaca postura de Honduras sobre Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo por teléfono este lunes su primera conversación con el presidente hondureño, Nasry Asfura, al que transmitió que valora "la posición actual de Honduras" sobre Ucrania y en favor de profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países.

El conservador Asfura asumió su cargo en enero de este año tras derrotar en las elecciones a la progresista Xiomara Castro, que en 2024 fue criticada por algunos países de la CELAC al felicitar como presidenta temporal del bloque al presidente ruso, Vladímir Putin, por una victoria en las elecciones de su país que buena parte de la comunidad internacional calificó de ilegítimas.

"Valoramos profundamente que la posición actual de Honduras esté orientada a apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como a desarrollar las relaciones bilaterales", escribió Zelenski en X tras hablar con el sucesor de Castro en la presidencia hondureña.

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El presidente ucraniano explicó que en la llamada analizó con Asfura "todas las posibles áreas de cooperación", entre las que Zelenski mencionó la agricultura, la producción, el uso de drones, la descentralización energética y la digitalización.

"Acordamos que nuestros equipos trabajarán en la preparación de acuerdos en todos los sectores que abordamos hoy", remachó el presidente ucraniano.

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Agencia EFE
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