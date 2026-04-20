Zelenski habla por primera vez con Asfura y destaca postura de Honduras sobre Ucrania

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuvo por teléfono este lunes su primera conversación con el presidente hondureño, Nasry Asfura, al que transmitió que valora "la posición actual de Honduras" sobre Ucrania y en favor de profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países.

El conservador Asfura asumió su cargo en enero de este año tras derrotar en las elecciones a la progresista Xiomara Castro, que en 2024 fue criticada por algunos países de la CELAC al felicitar como presidenta temporal del bloque al presidente ruso, Vladímir Putin, por una victoria en las elecciones de su país que buena parte de la comunidad internacional calificó de ilegítimas.