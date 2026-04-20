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Estudiantes de la Unah protagonizan enfrentamiento con policías en los bajos del Congreso

Estudiantes de la UNAH protestaron en el Congreso Nacional contra el recorte presupuestario y se enfrentaron con la Policía durante una jornada de tensión en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se concentró la tarde de este lunes en los bajos del Congreso Nacional para protestar contra la posible reducción del presupuesto asignado a la máxima casa de estudios.

Estudiantes de la UNAH durante la protesta en los bajos del Congreso Nacional, donde exigieron que se respete el presupuesto universitario.

Estudiantes de la UNAH durante la protesta en los bajos del Congreso Nacional, donde exigieron que se respete el presupuesto universitario.

 (Foto: Alex Pérez)

La manifestación, que inició como un plantón pacífico, terminó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, quienes fueron desplegados en la zona para mantener el orden.

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Los universitarios, algunos con el rostro cubierto, exigían que se respete el seis por ciento del presupuesto nacional para la UNAH, tal como lo establece la Constitución de la República.

En medio de la protesta, las autoridades policiales lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, mientras que un grupo de estudiantes respondió lanzando piedras, elevando la tensión en el sector.


El incidente provocó caos momentáneo en las inmediaciones del Poder Legislativo, obligando a reforzar la presencia de agentes para evitar mayores disturbios.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas o heridas tras los enfrentamientos.

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Redacción La Prensa
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