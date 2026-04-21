Tomás Zambrano tras protesta de estudiantes de la Unah: “Nadie comparte la violencia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, un estudiante, identificado como Axel Medina, resultó gravemente herido, perdiendo un ojo, según confirmaron autoridades hospitalarias.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció sobre los disturbios registrados el lunes en los bajos del Legislativo, donde estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) protestaban ante un supuesto recorte presupuestario.

Zambrano condenó los hechos de violencia y aseguró que no se puede justificar ningún tipo de agresión. “Nadie comparte violencia ni de uno ni del otro lado”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a mantener la calma y evitar la confrontación.

El titular del Congreso explicó que desde tempranas horas del día sostuvieron reuniones con autoridades universitarias, incluyendo al rector Odir Fernández, para abordar el tema del presupuesto de la máxima casa de estudios.

Según detalló, en estos encuentros también participó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Mario Pérez, así como otros miembros de dicha comisión, logrando consensuar una solución al financiamiento universitario.

“Se quedó en esa reunión que ya estaba resuelto el tema del presupuesto de la universidad. Era un tema de todo el Congreso que los iba a apoyar”, afirmó Zambrano.

Además indicó que el rector ofreció una conferencia de prensa junto a la comisión dictaminadora para confirmar los acuerdos alcanzados.

El presidente del Legislativo añadió que al mediodía se realizó otra reunión con jefes de bancada y la junta directiva, en la que se ratificó lo acordado previamente, por lo que, según dijo, todos los diputados estaban al tanto de que el problema había sido solucionado.

No obstante, calificó como “lamentable” que algunos congresistas hayan trasladado información errónea a los estudiantes que se manifestaban, generando incertidumbre y tensión en los alrededores del Congreso.

“Hay que ser serios, hay que ser responsables. No se puede seguir incentivando el odio, la división, el caos y la violencia”, manifestó Zambrano, al cuestionar a los diputados (Libre) que, pese a haber estado presentes en las reuniones, habrían difundido versiones contrarias a lo acordado.

Reiteró que el Congreso Nacional mantiene su compromiso de respaldar el presupuesto de la Unah, al tiempo que hizo un llamado a evitar la desinformación que pueda desencadenar nuevos hechos de violencia.