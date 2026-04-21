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Ordenan investigación por joven herido en protesta frente al CN

El hecho ocurre en medio de denuncias sobre daños permanentes en uno de los ojos de la persona afectada

Ordenan investigación por joven herido en protesta frente al CN

Protestas en los bajos del Congreso Nacional.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

La Secretaría de Seguridad informó, mediante un comunicado oficial, que instruyó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a realizar una indagación exhaustiva sobre el incidente en el que un estudiante universitario resultó con lesiones graves durante una protesta ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional.

El objetivo de las diligencias, según la institución, es esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los medios utilizados durante el altercado.

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De acuerdo con el pronunciamiento, si se confirma que la lesión fue provocada por un agente del Estado, se evaluará si la actuación se ajustó al marco legal sobre el uso de la fuerza.

En caso contrario, si se establece que las heridas fueron causadas por otros participantes en los disturbios, las autoridades procederán a su identificación y judicialización conforme a la ley.

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El hecho ocurre en medio de denuncias sobre daños permanentes en uno de los ojos de la persona afectada, presuntamente durante los disturbios registrados en los bajos del Congreso Nacional.

La Secretaría de Seguridad reiteró su compromiso con el respeto al derecho a la protesta, siempre que esta se desarrolle dentro del marco constitucional y sin afectar derechos de terceros. Asimismo, subrayó su responsabilidad de garantizar la protección de la vida, la integridad física y los bienes ante situaciones de violencia.

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Redacción La Prensa
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