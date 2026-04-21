Ordenan investigación por joven herido en protesta frente al CN

Tegucigalpa.

La Secretaría de Seguridad informó, mediante un comunicado oficial, que instruyó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a realizar una indagación exhaustiva sobre el incidente en el que un estudiante universitario resultó con lesiones graves durante una protesta ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional. El objetivo de las diligencias, según la institución, es esclarecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar los medios utilizados durante el altercado.

De acuerdo con el pronunciamiento, si se confirma que la lesión fue provocada por un agente del Estado, se evaluará si la actuación se ajustó al marco legal sobre el uso de la fuerza. En caso contrario, si se establece que las heridas fueron causadas por otros participantes en los disturbios, las autoridades procederán a su identificación y judicialización conforme a la ley.