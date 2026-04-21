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Autorizan aumento de L5 al pasaje de taxis colectivos en Honduras

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre informó que la medida es temporal y responde al alza en los precios de combustibles a nivel mundial

Autorizan aumento de L5 al pasaje de taxis colectivos en Honduras

Colectivos en el centro de San Pedro Sula.

Fotografía: cortesía
San Pedro Sula.

Un aumento temporal de cinco lempiras a la tarifa en el servicio de taxis colectivos fue aprobado por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

El ajuste ocurre después de negociaciones entre representantes del rubro y de esa entidad estatal. El IHTT informó que el ajuste responde a las "constantes alzas en los precios de los combustibles y su impacto en la operatividad del sector".

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Además, el IHTT remarcó que la medida es de carácter temporal y que incluirá en la operación una inspectoría general para "garantizar la verificación, control y cumplimiento de la normativa vigente".

La decisión se produce en medio de un proceso de diálogo entre las autoridades y representantes del sector, quienes buscaban llegar a un acuerdo ante el impacto del alza en los precios de los combustibles a consecuencia del conflicto en el estrecho de Ormuz (Medio Oriente).

Los transportistas habían advertido que la suspensión del aumento no significaba el fin de las acciones, ya que, de no obtener respuestas concretas por parte del Gobierno, iban a convocar a un paro nacional en los próximos días, luego de que los combustibles suman 16 aumentos consecutivos.

El IHTT autorizó en las últimas semanas ajustes temporales en el servicio de buses interurbanos también como medida de respuesta al alza de combustibles a nivel mundial.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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