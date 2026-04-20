Congreso pasa para el martes la discusión y aprobación del Presupuesto General 2026

Tegucigalpa, Honduras

Tras una jornada de cabildeos y mesas de trabajo, el Congreso Nacional determinó trasladar para este martes a partir de la 1:00 de la tarde la discusión y aprobación definitiva del Presupuesto General de la República para el Ejercicio Fiscal 2026.

La decisión, adoptada por la junta directiva y los jefes de bancada, busca agotar la etapa de socialización y permitir que las diferentes fuerzas políticas despejen dudas técnicas sobre la reformulación presupuestaria antes de someterla a votación en el pleno.

​El aplazamiento se da en un contexto de intensa actividad legislativa, donde la Comisión de Presupuesto ha buscado consensuar las partidas con varios sectores.

A pesar de que se esperaba iniciar hoy con el debate, la complejidad de las cifras y las peticiones de las bancadas para realizar análisis internos obligaron a reprogramar la sesión, con el fin de garantizar que el presupuesto cuente con el respaldo necesario para su ejecución inmediata.

​“A petición de la comisión de presupuesto y de los jefes de bancada porque se hará socialización del presupuesto mañana y estaríamos convocando entre 1:00 o 2:00 de la tarde para iniciar con la aprobación del Presupuesto General de la República que es una reformulación para este año 2026”, manifestó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

​Zambrano instó a los diputados a trabajar desde tempranas horas del martes en sus respectivas reuniones de bancada para realizar los agregados o propuestas que consideren necesarios.

Según el titular del Congreso, el objetivo es que, una vez iniciada la sesión vespertina, el proceso sea fluido y todas las interrogantes hayan sido despejadas en las mesas de socialización previas.​“Pidiéndole a las bancadas que temprano hagan esas reuniones de socialización y después puedan despejar cualquier duda, consultas, cambios, agregados o propuestas que tienen las bancadas de los partidos políticos”, exhortó Zambrano.