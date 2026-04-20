  1. Inicio
  2. · Honduras

Dos poderes del Estado aumentan su presupuesto en 2026

Ejecutivo y Judicial aumentan su presupuesto en 2026, mientras el Congreso Nacional mantiene su asignación sin cambios

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 06:10 -
  • Álvaro Mejía
Dos poderes del Estado aumentan su presupuesto en 2026

El Poder Judicial tendrá el mayor presupuesto en comparación con los demás órganos constitucionales.
Tegucigalpa, Honduras

Solo dos de los tres poderes del Estado reflejan un aumento en su asignación para el presente ejercicio fiscal. Así lo establece el proyecto de presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República 2026, revisado por LA PRENSA.

El Congreso Nacional mantendrá una asignación de 1,523.3 millones de lempiras, el mismo monto aprobado en el presupuesto de 2025.

Libre muestra fracturas internas con nuevas candidaturas

El Poder Judicial contará con un presupuesto de 4,396.4 millones de lempiras, lo que representa un incremento de 250.4 millones respecto al año anterior.

En el caso del Poder Ejecutivo, la partida asignada a la Presidencia de la República aumentó de 602 millones a 832.9 millones de lempiras, una diferencia de 230.9 millones.

El presupuesto reformulado para 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, contempla reducir la concesión de préstamos a corto y largo plazo, así como los aportes de capital, compra de acciones, títulos y bonos —clasificados como activos financieros—, en lugar de recortar el gasto corriente.

Empresarios alemanes destacan confianza para invertir en Honduras

Ante la falta de aprobación del presupuesto para este año, se prorrogó el de 2025. De este, la Presidencia de la República reporta una ejecución de 450 millones de lempiras, equivalentes al 74.8% de un monto de 602 millones.

Por su parte, el Poder Judicial ha ejecutado el 26.6% de su asignación, equivalente a 1,167.6 millones de lempiras. El Congreso Nacional no registra ejecución de gasto, pese a que han transcurrido 109 días de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Redaccion@laprensa.hn

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias