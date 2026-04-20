Dos poderes del Estado aumentan su presupuesto en 2026

Tegucigalpa, Honduras

Solo dos de los tres poderes del Estado reflejan un aumento en su asignación para el presente ejercicio fiscal. Así lo establece el proyecto de presupuesto general reformulado de ingresos y egresos de la República 2026, revisado por LA PRENSA. El Congreso Nacional mantendrá una asignación de 1,523.3 millones de lempiras, el mismo monto aprobado en el presupuesto de 2025.

El Poder Judicial contará con un presupuesto de 4,396.4 millones de lempiras, lo que representa un incremento de 250.4 millones respecto al año anterior. En el caso del Poder Ejecutivo, la partida asignada a la Presidencia de la República aumentó de 602 millones a 832.9 millones de lempiras, una diferencia de 230.9 millones. El presupuesto reformulado para 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, contempla reducir la concesión de préstamos a corto y largo plazo, así como los aportes de capital, compra de acciones, títulos y bonos —clasificados como activos financieros—, en lugar de recortar el gasto corriente.