Fin de semana sangriento en Honduras eleva homicidios a más de 620

San Pedro Sula, Honduras

Un fin de semana violento dejó 13 personas sin vida en el país, elevando la cifra de homicidios a más de 620 en lo que va del año. Solo la zona norte reportó siete víctimas. Dos de ellas fueron identificadas como Luis Alonso Aguilar Peña (de 55 años) y Orlin Robel Alba Pineda (de 28), quienes murieron la madrugada del sábado tras enfrentarse a disparos, presuntamente por la disputa de una mujer en la colonia El Paraíso Dos, en el sector de Cofradía, Cortés.

Uno de los cuerpos quedó en una cuartería y el otro en el patio de una vivienda cercana. Autoridades policiales indicaron que realizaban diligencias para determinar con certeza lo que desencadenó el hecho. La violencia también impactó el valle de Sula, donde cinco de los 13 homicidios se registraron en distintos municipios. La madrugada del sábado, Abner Antonio Guerrero Vásquez (de 29) y Gonzalo Calderón Gazo (37), originarios del municipio de Morazán, murieron en Santa Rita tras ser atacados a balazos por desconocidos. Ambos fueron hallados en la carretera RN-23, cerca de la motocicleta en la que se transportaban. Horas después, la Policía del sector de Urraco Sur, en El Progreso, informó la muerte de Jeffry Alfonso Cruz (de 33), quien fue atacado con arma blanca por desconocidos. Otra víctima, identificada solo como Edwin Alexander, fue hallada con varios impactos de bala bajo el puente Aguán, en Olanchito. La quinta víctima, aún sin identificar, murió tras ser atacada a disparos en la comunidad de Guangolola, en El Negrito.

Zonas centro, occidente y sur

La violencia también dejó tres personas muertas en el Distrito Central, dos de ellas en Comayagüela. Una de las víctimas fue Kevin Alexander Hernández (de 26), quien fue ultimado por hombres armados la mañana de ayer en la colonia El Pedregal. La segunda víctima, cuyo nombre no fue revelado, murió a balazos la noche del sábado en la colonia Villa Franca. Asimismo, Yeison Francisco Varela falleció la madrugada de ayer, cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon en unas gradas de la colonia Nueva Suyapa.