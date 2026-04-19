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Matan a dos primos vendedores de pan en Nacacome, Valle

Los primos Antony y Yefri Avila se transportaban en un pickup blanco cuando fueron asesinados en el sector conocido como el Rincón Terrero Blanco, Nacaome

Matan a dos primos vendedores de pan en Nacacome, Valle

Foto en vida de Yefri Ávila, uno de los primos asesinados en Nacaome, Valle.
Nacaome, Valle

Dos primos fueron asesinados a balazos en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, en un hecho violento ocurrido en el sector conocido como Rincón Terrero Blanco.

Las víctimas fueron identificadas como Antony y Yefri Ávila, quienes se dedicaban a la venta de pan y eran originarios de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

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De acuerdo con la información preliminar, ambos se transportaban en un vehículo tipo pickup color blanco. En la paila del automotor tenían adaptado un cajón utilizado para el traslado del producto que comercializaban.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre los responsables del crimen ni el móvil del doble asesinato.

Autoridades competentes se presentaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.

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Redacción La Prensa
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