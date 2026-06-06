Esposo de Jennypher Reyes rompe el silencio y asegura que no descansará hasta que su muerte sea esclarecida

El esposo de la joven matagalpina, Jennypher Reyes, afirmó en redes sociales que no permitirá que el caso quede en la impunidad.
Molinares expresó que las críticas en su contra no detendrán su lucha por esclarecer la muerte de su esposa y proteger el recuerdo de su familia.
“Ninguna desinformación me hará desistir”, escribió Kevin Molinares en un mensaje difundido en sus plataformas digitales.
El viudo de Jennypher Reyes rechazó señalamientos en redes sociales y reiteró su compromiso de buscar justicia.
Kevin Molinares aseguró que las acusaciones en su contra le han dado más fuerza para continuar el proceso legal por la muerte de su esposa.
El caso de Jennypher Reyes sigue bajo investigación por complicaciones derivadas de procedimientos estéticos en Managua.
Autoridades investigan a varios profesionales de la salud vinculados al procedimiento que provocó la muerte de la joven matagalpina.
Entre los señalados en la investigación figuran médicos y una anestesióloga, mientras el caso continúa generando atención pública.
La familia de Jennypher Reyes ha expresado posiciones encontradas en medio del dolor y la investigación del caso.
El viudo reiteró que su prioridad es que la muerte de Jennypher Reyes no quede impune y se haga justicia.
El caso ha generado controversia en redes sociales por señalamientos cruzados entre familiares y usuarios.
Jennypher Reyes falleció el pasado 27 de mayo tras complicaciones posteriores a una cirugía estética en Managua.
La madre de la joven afirmó en redes sociales que le han impedido ver a su nieta tras la muerte de su hija.
El viudo concluyó su mensaje pidiendo respeto y afirmando que continuará luchando por su esposa e hija.