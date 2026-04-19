  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen

"Se movió cuando me acerqué", decía el hombre mientras mostraba una aplicación para detectar seres paranormales

Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
1 de 10

En el círculo rojo se observa lo que un hondureño asegura que es un fantasma grabado en la Cuesta de la Virgen en la carretera CA-5 en el departamento de Comayagua.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
2 de 10

El material gráfico, según evidencia el tiktoker Chamánhn, se grabó pasado de la medianoche. No se especifica el día.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
3 de 10

"Estamos en la Cuesta de la Virgen cuando son más de las 12", narra el sujeto que se dispone a caminar hasta donde está la Virgen Del Carmen.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
4 de 10

En un inicio,el hombre se muestra tranquilo mientras camina hasta donde está la virgen.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
5 de 10

De pronto saca una aplicación desde otro celular y ahí toda la calma pasa a un escenario de adrenalina.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
6 de 10

El hombre comienza a enfocar desde adentro del solar en donde está la ermita hacia afuera.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
7 de 10

Es ahí donde se ve una sombra blanca que él asegura que es un fantasma."Hola, hola....", comienza a decir.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
8 de 10

Mueve el celular y dice "se movió", pero al regresar a la imagen, aún se ve la sombra blanca.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
9 de 10

De pronto comienza a decir "se fue gente, se fue gente". "Vieron que cuando me le iba acercando se fue", aseguraba.
Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen
10 de 10

Pese a que algunos de sus seguidores afirmaban que ellos han captado fenómenos similares en el lugar, otros le decían que la aplicación que usa "ya viene con fantasma incluído".
Cargar más fotos