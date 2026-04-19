Hondureño asegura haber grabado un fantasma en la Cuesta de la Virgen

En el círculo rojo se observa lo que un hondureño asegura que es un fantasma grabado en la Cuesta de la Virgen en la carretera CA-5 en el departamento de Comayagua.
El material gráfico, según evidencia el tiktoker Chamánhn, se grabó pasado de la medianoche. No se especifica el día.
"Estamos en la Cuesta de la Virgen cuando son más de las 12", narra el sujeto que se dispone a caminar hasta donde está la Virgen Del Carmen.
En un inicio,el hombre se muestra tranquilo mientras camina hasta donde está la virgen.
De pronto saca una aplicación desde otro celular y ahí toda la calma pasa a un escenario de adrenalina.
El hombre comienza a enfocar desde adentro del solar en donde está la ermita hacia afuera.
Es ahí donde se ve una sombra blanca que él asegura que es un fantasma."Hola, hola....", comienza a decir.
Mueve el celular y dice "se movió", pero al regresar a la imagen, aún se ve la sombra blanca.
De pronto comienza a decir "se fue gente, se fue gente". "Vieron que cuando me le iba acercando se fue", aseguraba.
Pese a que algunos de sus seguidores afirmaban que ellos han captado fenómenos similares en el lugar, otros le decían que la aplicación que usa "ya viene con fantasma incluído".