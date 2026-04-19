Mbappé pierde el trono: surge la pesadilla del Real Madrid y lo aparta sin Balón de Oro

Kylian Mbappé ha vuelto a fracasar con el Real Madrid en su segundo año sin títulos y se despidió de las opciones de optar por el Balón de Oro en el que ahora surge un favorito que se convirtió en la pesadilla merengue.
En cuestión de meses, Kylian Mbappé ha pasado de ser la gran referencia del fútbol mundial a ser cuestionado incluso en su propia selección.
La eliminación en cuartos de final de la Champions League con el Real Madrid y dos temporadas sin títulos importantes han cambiado por completo el escenario de Mbappé. ¿Solo le queda el Mundial 2026?
El delantero francés llegó al Real Madrid con un objetivo claro: ganar la Champions y conquistar el Balón de Oro. A día de hoy, ninguno de los dos sueños se han cumplido.
Y la peor noticia para Kylian Mbappé es que nuevas figuras emergen con fuerza para arrebatarle el protagonismo de cara a esa lucha por el Balón de Oro.
Michael Olise se ha convertido en la gran sensación del fútbol europeo. Su irrupción en el Bayern de Múnich ha sido brillante y su impacto no ha pasado desapercibido en Francia.
A día de hoy, muchos ya ven a Olise como la gran esperanza de Francia para conquistar el próximo Mundial. Su talento, su desequilibrio y su capacidad para decidir partidos le han colocado un escalón por encima incluso de Mbappé.
Olise no está solo en esa carrera. Ousmane Dembélé también ha dado un paso al frente, compite directamente por el liderazgo ofensivo de la selección y aspira a revalidar el galardón.
Kylian Mbappé tomó una decisión que debía marcar una era. Dejó el PSG para fichar por el Real Madrid y dar el salto definitivo hacia la gloria europea. Pero la realidad ha sido muy distinta.
Dos años después, el balance es devastador para Mbappé. Sin Champions League, sin grandes títulos y con un equipo que no ha cumplido las expectativas. La temporada del Real Madrid ha sido para el olvido.
Todo ello ha afectado a Kylian Mbappé directamente en su candidatura al Balón de Oro 2025-2026.
A sus 27 años, el tiempo empieza a jugar en su contra. Mbappé ya no es la joven promesa que lo tenía todo por delante. Ahora necesita resultados inmediatos para entrar en la pelea de esos grandes galardones.
La lucha por el Balón de Oro ha cambiado radicalmente. Ya no gira en torno a Mbappé. Ahora depende de lo que ocurra en la final de la Champions League y en el Mundial 2026, en el que Francia es uno de los favoritos.
En ese contexto, Olise y Dembélé parten con ventaja. Sus equipos siguen vivos en la pelea por los grandes títulos y eso puede marcar la diferencia con Mbappé que se ha quedado rezagado en el Balón de Oro.
Además, Mbappé también ha perdido terreno en la carrera por la Bota de Oro. Harry Kane le lleva una ventaja considerable que parece difícil de recortar en los siete partidos que restan de LaLiga.
Francia vive un cambio generacional silencioso, pero evidente. Mbappé ya no es intocable. Su liderazgo está siendo cuestionado por una nueva generación que llega con fuerza.
Michael Olise representa ese cambio. Juventud, frescura y hambre de títulos. Todo lo que ahora mismo le falta al delantero del Real Madrid. El futbolista del Bayern Múnich se mete en la pelea por el Balón de Oro.
El fútbol es presente. Y hoy, el presente de Francia no pasa únicamente por Mbappé. El trono tiene nuevo aspirante... y el relevo ya está en marcha. ¡Michael Olise ha llegado para quedarse!
Los registros de Michael Olise esta temporada lo sitúan en la mesa de los mejores jugadores. Los números le respaldan. Es ya el segundo futbolista que más goles ha producido en la presente campaña, igualando con Kylian Mbappé, ambos con 44; solo por detrás del delantero inglés Harry Kane, que suma 53.
El jugador del Bayern fue una de las estrellas del equipo alemán en el Santiago Bernabéu y volvió a vestirse de la peor pesadilla del Real Madrid en el Allianz Arena. Michael Olise ya está en muchas de las apuestas por el Balón de Oro.
“Es, probablemente, el mejor extremo del mundo en este momento. Ofrece un conjunto de cualidades de primera clase”. Con estas palabras definía el exjugador del Real Madrid Sami Khedira a Michael Olise en una entrevista con Bild.