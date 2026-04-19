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USA captura a "empresaria glamurosa" por servir de intermediaria en venta de drones

EE. UU. arrestó en Los Ángeles a una empresaria acusada de intermediar la venta de drones y armas hacia Sudán, en una operación vinculada al gobierno de Irán.

USA captura a empresaria glamurosa por servir de intermediaria en venta de drones
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Shamim Mafi, de 44 años, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles acusada de tráfico de armas.
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La mujer, residente en Woodland Hills, enfrenta cargos federales por intermediar en la venta de armamento hacia Sudán.
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Agentes federales detuvieron a Shamim Mafi cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Turquía.
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Mafi es señalada de facilitar la venta de drones, bombas y municiones fabricadas en Irán.
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La acusada es ciudadana iraní y residente legal en Estados Unidos desde 2016.
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De ser hallada culpable, Shamim Mafi podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal.
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Investigaciones apuntan a que la mujer utilizaba empresas en Omán como fachada para el tráfico de armas.
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Autoridades vinculan a Mafi con operaciones internacionales entre Irán, Turquía y Omán. El FBI asegura contar con comunicaciones que la relacionan con agentes de inteligencia iraníes.
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Entre el armamento negociado figuran drones Mohajer-6 valorados en millones de dólares.
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La red de tráfico habría canalizado armas hacia Sudán, país afectado por un conflicto armado.
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Medios internacionales describen a Mafi como una empresaria con un estilo de vida lujoso.
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La acusada residía en una exclusiva zona de Los Ángeles antes de su captura. Autoridades investigan el alcance de la red que presuntamente lideraba Shamim Mafi.
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El caso ha generado atención internacional por los vínculos con Irán y el conflicto en Sudán.
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