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Real Madrid hace oficial el fichaje de un delantero: “Es un desafío increíble”

El propio futbolista, en sus primeras declaraciones como jugador merengue, no ocultó su emoción por dar este paso en su carrera.

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El Real Madrid no ha tardado en reaccionar tras uno de los golpes más duros de su temporada y se concretó un fichaje.
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Luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Múnich, la directiva merengue ha comenzado a mover fichas de cara a la reconstrucción del equipo.
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A la espera del futuro de Arbeloa donde la mayoría de la prensa española revela de que no seguirá de cara a la próxima campaña, se ha confirmado un refuerzo del Real Madrid.
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La eliminación europea dejó una sensación de vacío en el entorno blanco, no solo por la instancia en la que se produjo, sino por la forma en que el equipo fue superado por el conjunto bávaro.
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El Real Madrid sigue ‘pescando’ entre las grandes canteras de España y esta vez ha concretado un fichaje.

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La directiva del Real Madrid ha comenzado a mover fichas de cara a la reconstrucción del equipo, anunciando la incorporación del joven talento Fran Santamaría como su primer refuerzo.
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La última perla en sumarse a las filas del conjunto blanco es Fran Santamaría, delantero del CD Castellón que ha sobresalido con el juvenil y el filial albinegro esta temporada.
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El jugador de 17 años se incorporará a la disciplina merengue la próxima temporada.
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Fran Santamaría, considerado una de las promesas emergentes del fútbol europeo, destaca por su versatilidad, visión de juego y capacidad para desempeñarse en varias posiciones del mediocampo.
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Su perfil encaja con la política reciente del club blanco de apostar por futbolistas jóvenes con proyección, siguiendo una línea que en los últimos años ha dado resultados positivos. La directiva confía en que su adaptación sea rápida y que pueda convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo.
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Sus 185 centímetros de altura y su golpeo con ambas piernas son la principal carta de presentación del ariete.
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El propio futbolista escribió una carta en redes sociales. "Llegó el día que nunca habría imaginado" apuntó Santamaría, además de asegurar que: "He disfrutado ocho años del club de mi vida y hoy me despido de mi Castellón. He sido, soy y seré un orellut más. Pam Pam Orellut".
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El delantero nacido en 2008 deja el club de su ciudad tras una temporada de explosión, y da el salto a Valdebebas como uno de los delanteros más prometedores de su generación.
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