Así será el proceso para elegir nuevos consejeros en el CNE y magistrados en TJE

Tegucigalpa, Honduras

Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, explicó que el procedimiento contempla la conformación de una comisión especial multipartidaria encargada de dirigir el proceso de selección.

Tras la destitución de Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ambos del partido Libre , el Congreso Nacional deberá iniciar el proceso para la elección de sus sustitutos.

"Se debe nombrar una comisión especial, tiene que ser multipartidaria, deben estar representadas todas las bancadas. Esta comisión al día siguiente debe hacer una convocatoria pública a todos los postulantes", detalló Rivera Callejas.

El legislador agregó que la comisión será responsable de revisar los perfiles, realizar un proceso de depuración y convocar a audiencias públicas antes de emitir una recomendación al pleno del CN.

"La comisión los revisa, analiza, hace un filtro, realiza una audiencia pública y posteriormente recomienda al pleno quiénes podrían ser los consejeros y magistrados del CNE o TJE. Luego es el pleno, con 86 votos, el que nombra a los sustitutos", indicó.

El también diputado nacionalista Kilvett Bertrand dijo que en los próximos días el Legislativo deberá avanzar en la selección de los sustitutos en estas instituciones, un proceso que, dijo, requerirá diálogo y consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el hemiciclo.

Insistió en que la elección de nuevos funcionarios, tanto para el CNE y el TJE debe centrarse en la idoneidad y no en la afiliación partidaria.