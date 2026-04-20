El diésel y el queroseno ya son los combustibles más caros en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Desde el 19 de enero, los derivados del petróleo registran incrementos sostenidos y acumulan 14 semanas consecutivas al alza.

Las gasolinas dejaron de ser los combustibles más caros en el país , posición que ahora ocupan el queroseno y el diésel, al superar los 140 lempiras por galón en la capital y los 135 en San Pedro Sula.

A diferencia de semanas anteriores, los aumentos serán menores; sin embargo, continúan impactando las finanzas de los consumidores y presionan al alza los precios de la canasta básica de alimentos (CBA), bienes y servicios.

El diésel subió 4.12 lempiras en las estaciones de servicio de San Pedro Sula, por lo que pasó a costar 135.37 lempiras por galón. La gasolina regular aumentó 2.72 lempiras y su precio a partir de este lunes es de 120.94 lempiras.

El queroseno o gas doméstico se cotiza en 139.26 lempiras tras un incremento de 1.32 lempiras. En tanto, la gasolina superior de 95 octanos subió 0.93 lempiras y se ubica en 133.32 lempiras por galón.

En el caso del gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, el alza fue de 0.16 lempiras, por lo que se cotiza en 46.26 lempiras hasta el próximo 26 de abril.

El subsidio parcial denominado “apoyo económico temporal” ha atenuado los incrementos en el diésel y la gasolina regular. De no aplicarse, los aumentos habrían alcanzado, para la tercera semana de abril, 8.92 lempiras y 6.12 lempiras, respectivamente.