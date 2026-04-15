Sonaguera duplicará producción de cítricos con riego tecnificado

Sonaguera, Honduras

La producción de cítricos en Sonaguera, Colón, reconocida como la capital de la naranja en el país, podría duplicarse en los próximos ciclos agrícolas, pasando de 400,000 a más de 800,000 frutas, impulsada por la implementación de sistemas de riego tecnificado promovidos por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Este crecimiento representa un impacto directo en la economía local, al fortalecer la cadena de valor del sector citrícola, incrementar los ingresos de los productores y dinamizar la actividad comercial en el valle del Aguán, una de las principales zonas agrícolas del país.

La estrategia contempla la instalación de cuatro “fincas modelo” equipadas con sistemas de riego por microaspersión, una tecnología que optimiza el uso del agua al aplicarla en forma de fina lluvia a baja presión. Este sistema permite mantener la producción durante la temporada seca, reduciendo riesgos y mejorando la estabilidad de la oferta.

Beneficio colectivo

El proyecto beneficiará directamente a unos 300 productores organizados, quienes además cuentan con una planta procesadora, lo que facilita el cierre del ciclo productivo y la generación de valor agregado. Esta integración abre oportunidades para acceder a mercados nacionales e internacionales con productos derivados.

Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, identificó la necesidad de fortalecer la asistencia técnica en la zona e instruyó a la Dirección de Riego y Drenaje para ejecutar el proyecto en este polo citrícola.

Los propios productores gestionaron el apoyo institucional, destacando el impacto que tendrá en la rentabilidad de sus fincas. Actualmente, reciben acompañamiento del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa). Raúl Reyes, productor de la comunidad de Quebrada de Arena, explicó: “Nosotros gestionamos ante la Secretaría estas fincas modelo para instalar sistemas de riego y poder tener producción en verano, por el valor que tiene la naranja”. Adriano Padilla Cruz, también productor de la zona, expresó: “Estamos alegres porque nos están ayudando. Esto nos motiva, ya que anteriormente estábamos bajos en la producción, ahora estamos produciendo unas 400,000 naranjas y con el sistema de riego podríamos llegar a producir unas 800,000. También queremos que otros productores vengan, conozcan el sistema y lo implementen en sus fincas”.