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Se fugan al menos cuatro reos del penal de Olanchito; uno fue recapturado

Al menos cuatro reos se fugaron de la cárcel de Olanchito, Yoro; uno fue recapturado en un rápido operativo policial, mientras continúa la búsqueda de los demás prófugos.

Se fugan al menos cuatro reos del penal de Olanchito; uno fue recapturado

Momento en el que llevan al privado de libertad recapturado.
Olanchito, Yoro

Al menos cuatro privados de libertad se fugaron la tarde de este lunes del centro penitenciario del municipio de Olanchito, en el departamento de Yoro, generando una rápida movilización de las autoridades.

Tras la evasión, agentes de la Policía Nacional y personal del sistema penitenciario activaron un operativo de búsqueda en la zona, logrando la recaptura de uno de los reos en cuestión de minutos.

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en sectores aledaños para dar con el paradero de los demás privados de libertad que lograron huir del recinto.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre las identidades de los fugados ni las circunstancias en que ocurrió la fuga.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial con más información sobre este hecho que ha generado preocupación en la zona.

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Redacción La Prensa
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