Aprobada la ley de empleo parcial: fija reglas, límites y derechos laborales

El Congreso Nacional discutió anoche el dictamen y aprobó la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial que busca regular de forma integral el trabajo por horas en Honduras.
La nueva normativa establece límites claros a la jornada, obligaciones para los empleadores y garantías mínimas para los trabajadores, en medio de un debate sobre su impacto en el mercado laboral.
Parte toral. La iniciativa define el trabajo a tiempo parcial como una modalidad excepcional de empleo con jornadas inferiores a la ordinaria, fijando un rango de entre 18 y 32 horas semanales.
Esta jornada deberá pactarse previamente entre las partes y quedar formalizada mediante un contrato escrito obligatorio, que detalle funciones, salario por hora, horarios y mecanismos de control de asistencia.
Uno de los pilares de la ley es el principio de proporcionalidad: el salario y las prestaciones deberán pagarse según las horas trabajadas, pero sin que el valor por hora sea inferior al salario mínimo vigente.
Además, se garantiza que los trabajadores a tiempo parcial tengan los mismos derechos fundamentales que los de jornada completa, incluyendo vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, calculados de forma proporcional.
El dictamen también incorpora mecanismos antifraude para evitar abusos. Entre ellos, prohíbe convertir contratos de tiempo completo en parcial sin consentimiento del trabajador, dividir artificialmente jornadas para reducir costos o utilizar esta modalidad en puestos que, por su naturaleza, requieren jornada completa.
Disposiciones y alcances de la nueva ley
En caso de incumplimiento, la relación laboral podrá ser considerada como de tiempo completo desde el inicio. Otro elemento clave es la afiliación obligatoria al sistema de seguridad social.
La ley establece que todos los trabajadores bajo esta modalidad deberán cotizar al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y al Infop, con aportes proporcionales a su salario.
Asimismo, se reconoce que el trabajo a tiempo parcial no implica exclusividad, por lo que los empleados podrán tener más de un empleo, siempre que exista compatibilidad de horarios. Solo en casos excepcionales, como cargos de confianza o manejo de información sensible, podrán establecerse restricciones justificadas.
La normativa también regula las horas extra, señalando que cualquier tiempo adicional deberá pagarse conforme al Código del Trabajo y que, si un empleado supera de forma sostenida las 32 horas semanales durante tres meses, su contrato se convertirá automáticamente en uno de tiempo completo.
En términos generales, el dictamen sostiene que la ley busca formalizar empleos actualmente informales, ampliar la base de cotizantes al sistema de seguridad social y ofrecer opciones laborales a sectores como jóvenes, estudiantes o personas con responsabilidades de cuidado, sin que esto implique renunciar a derechos mínimos.
No obstante, el alcance real de la normativa dependerá de su aplicación práctica y de los controles que logre implementar el Estado, en un contexto donde persisten preocupaciones sobre posibles riesgos de precarización laboral.