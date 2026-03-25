Aprobada la ley de empleo parcial: fija reglas, límites y derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional discutió anoche el dictamen y aprobó la nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial que busca regular de forma integral el trabajo por horas en Honduras.

La nueva normativa establece límites claros a la jornada, obligaciones para los empleadores y garantías mínimas para los trabajadores, en medio de un debate sobre su impacto en el mercado laboral.

Parte toral. La iniciativa define el trabajo a tiempo parcial como una modalidad excepcional de empleo con jornadas inferiores a la ordinaria, fijando un rango de entre 18 y 32 horas semanales.

Esta jornada deberá pactarse previamente entre las partes y quedar formalizada mediante un contrato escrito obligatorio, que detalle funciones, salario por hora, horarios y mecanismos de control de asistencia.

Uno de los pilares de la ley es el principio de proporcionalidad: el salario y las prestaciones deberán pagarse según las horas trabajadas, pero sin que el valor por hora sea inferior al salario mínimo vigente.

Además, se garantiza que los trabajadores a tiempo parcial tengan los mismos derechos fundamentales que los de jornada completa, incluyendo vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, calculados de forma proporcional.

El dictamen también incorpora mecanismos antifraude para evitar abusos. Entre ellos, prohíbe convertir contratos de tiempo completo en parcial sin consentimiento del trabajador, dividir artificialmente jornadas para reducir costos o utilizar esta modalidad en puestos que, por su naturaleza, requieren jornada completa.