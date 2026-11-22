San Pedro Sula, Honduras. Cuando Mirian Georlenny Cardona Reyes nació hace 38 años su vida parecía tener las horas contadas. Llegó al mundo con apenas seis meses y medio de gestación, pesó cuatro libras y, según recuerda, el pronóstico que recibió su familia era de apenas cuatro horas de vida. Su nacimiento ocurrió en casa, en San Pedro Sula, donde su madre dio a luz con la asistencia de una partera. En aquel entonces, los recursos económicos no le permitían acudir a una clínica ni contar con los controles médicos que hoy se recomiendan durante el embarazo. Pero las dificultades no terminaron con su nacimiento. Mirian cuenta en el Día Mundial del Prematuro que nació con neumonía y que, a consecuencia de esa condición, desarrolló asma. Además, permaneció durante dos meses en una incubadora del hospital Leonardo Martínez, donde recibió atención médica como niña prematura durante sus primeros meses de vida. A pesar de aquel comienzo complicado, la pequeña que llegó antes de tiempo logró salir adelante. Hoy, Mirian es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Publicidad, es relacionadora pública y trabaja en el hospital Mario Rivas, donde cada año participa en las actividades conmemorativas del Día Mundial del Prematuro.

Para ella, esta fecha tiene un significado especial: no solo recuerda a los bebés que luchan por su vida desde sus primeros días, sino que también representa la oportunidad de compartir su propia historia y transmitir esperanza a las familias que atraviesan esa difícil experiencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Me daban cuatro horas de vida y, para la gloria y honra de Dios, ya son treinta y ocho años y los que faltan”, expresó Miriam al recordar las circunstancias de su nacimiento.

Una historia marcada por el amor

Mirian reconoce que, además de la fe, el amor y el empeño de su madre fueron fundamentales para salir adelante. También destaca el apoyo de la familia que la rodeó durante sus primeros días de vida. “Creo que eso es fundamental en una maternidad: que la madre ponga todo su empeño, todo su amor; así mismo, la familia que la rodeaba en ese entonces”, relató.

A 38 años de aquel nacimiento, Mirian se describe como una mujer fuerte, convencida de que, pese a las adversidades, siempre existe una salida. Su historia se ha convertido en un testimonio que comparte desde el Hospital Mario Catarino Rivas, donde conoce de cerca la angustia que viven las madres cuyos hijos nacen antes de completar el tiempo de gestación. Desde su trabajo, también valora la oportunidad de gestionar iniciativas en beneficio de estas familias y acompañar las actividades que se realizan en la sala de neonatos. “Es una agonía la que las madres viven día a día con sus bebés prematuros, porque los diagnósticos son inciertos”, manifestó.

Un mensaje para las madres

En el marco del Día Mundial del Prematuro, Miriam envió un mensaje a las mujeres que actualmente enfrentan la incertidumbre de tener a sus hijos hospitalizados. Les pidió que no pierdan la esperanza y que mantengan la fortaleza durante el proceso.

Asimismo, recordó que su propia historia también deja una enseñanza sobre la importancia de buscar atención médica durante el embarazo, aunque las condiciones económicas puedan representar una dificultad.