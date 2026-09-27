Comerciantes de Guamilito piden seguridad permanente por incidencia de delitos

San Pedro Sula, Honduras. El movimiento comercial, el tránsito de personas y la presencia de restaurantes y otros negocios convierten al barrio Guamilito, sector noroeste, en uno de los lugares de San Pedro Sula donde la seguridad continúa siendo una preocupación para ciudadanos y comerciantes. En febrero, la Policía Nacional informó que los patrullajes del plan Barrios y Comunidades Seguras incluían al barrio Guamilito y otros sectores de las Umep 5 y 7, con más de 20 funcionarios y 10 motocicletas asignadas a diferentes puntos de cobertura.

Sin embargo, comerciantes del mercado Guamilito piden que la presencia de seguridad sea permanente debido a la preocupación por los hechos delictivos y al temor que, aseguran, afecta la llegada de clientes nacionales y extranjeros. “Es urgente que tengamos seguridad permanente en el mercado Guamilito”, manifestó Karla Santos.

María Torres, también locataria, expresó preocupación por el nivel de violencia que se registra en Honduras y señaló que los comerciantes terminan siendo afectados porque algunos clientes evitan visitar el mercado por temor a ser víctimas de robo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Marcos Martínez, señaló que actualmente cuentan principalmente con la seguridad de la Policía Municipal. Martínez consideró que el Estado tiene la obligación de brindar mayor seguridad para recuperar también la visita de extranjeros y destacó que Guamilito ofrece productos artesanales. Para quienes viven, trabajan o acuden a negocios de la zona, otra preocupación es qué ocurre cuando un delito sucede dentro o alrededor de un establecimiento comercial. Uno de los escenarios que puede presentarse es que una persona llegue a un negocio, deje estacionado su vehículo y, al regresar, encuentre una ventana rota, una cerradura forzada o alguna otra señal de que alguien ingresó al automóvil y sustrajo sus pertenencias.

Si el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, lo recomendable es solicitar que se preserve la grabación correspondiente al momento del hecho.

La víctima también debe evitar manipular innecesariamente el vehículo o los lugares donde pueda existir evidencia y documentar mediante fotografías y videos el estado en que encontró el automóvil. Posteriormente, debe presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad establece que los ciudadanos víctimas de delitos contra la propiedad pueden presentar una denuncia presencial ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el objetivo de que se inicien las diligencias investigativas correspondientes.

¿Qué información debe proporcionar la víctima?

Para fortalecer la investigación, la persona afectada debe entregar toda la información disponible, como fotografías del vehículo y los daños, videos de las cámaras de seguridad, hora aproximada del hecho, ubicación donde estaba estacionado, objetos sustraídos, posibles testigos y cualquier dato sobre personas o vehículos captados por las cámaras.

El Ministerio Público explica que su Módulo de Recepción de Denuncias funciona como un filtro para recibir denuncias y remitirlas a los despachos fiscales correspondientes para iniciar los procedimientos investigativos. También señala que los indicios o evidencias son recibidos directamente por el ente investigador adscrito a la fiscalía correspondiente.

¿El negocio tiene que pagar automáticamente?

Que un vehículo haya sido abierto mientras estaba estacionado en un establecimiento comercial no significa automáticamente que el negocio tenga que pagar las pérdidas. La responsabilidad del establecimiento dependerá de las circunstancias concretas del caso, de las condiciones bajo las cuales se ofreció el estacionamiento, de lo ocurrido y de la evidencia disponible. Por ello, si el negocio cuenta con cámaras, vigilancia privada, control de acceso, boletos de estacionamiento, rótulos sobre las condiciones del parqueo u otros mecanismos de seguridad, estos elementos pueden ser relevantes para determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podrían existir. La denuncia penal por el robo y cualquier eventual reclamo de carácter civil o de consumo son asuntos que deben analizarse por separado. Ante los reclamos de los comerciantes, la Policía Nacional informó que realiza diferentes patrullajes en el sector y destacó la importancia de que los ciudadanos interpongan las denuncias cuando sean víctimas de un delito. Según explicó la institución, la denuncia es fundamental para que las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibe la información, desarrolla las diligencias investigativas y remite los resultados al Ministerio Público.