¿Qué pasa con la H en la Nations League si pierde o empata contra Jamaica?

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Honduras llega con mucha presión en su visita a Jamaica este lunes 28 de septiembre por la segunda fecha de la Concacaf Nations League. Haber caído en casa 2-3 ante Surinam en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés, el equipo de José Francisco Molina cedió mucho terreno en la disputa de estar en los primeros lugares de esta competencia. Una nueva derrota para la 'H' en Kingston complicaría todas sus esperanzas de clasificarse a cuartos de Nations League y en busca de ese boleto a la Copa Oro 2027.

La pregunta que muchos se hacen es si ¿quedaría eliminada? con una derrota ante Jamaica y según los números, eso no sería posible, pero es muy complicado que lo logre. El formato de la Nations League establece que los dos primeros lugares del grupo avanzarán a los cuartos de final, por lo que Honduras todavía tendría posibilidades matemáticas de meterse entre los clasificados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por lo que el equipo del español Molina no solo dependería de ganarse a Jamaica en Tegucigalpa y a Martinica en Fort-de-France. -Si pierde ante Jamaica Si la Bicolor cae ante los 'Reggae Boyz', terminaría sus dos primeros partidos con 0 puntos de seis posibles, un escenario muy complejo, su clasificación dependería también de los resultados de Surinam, Jamaica, El Salvador, Guatemala y Martinica. Además, la diferencia de goles podría convertirse en un factor importante si varias selecciones terminan igualadas en puntos. Honduras desde ya debe de empezar a poner ojo en los resultados de las otras selecciones. Del Grupo B ganó El Salvador, Surinam y Jamaica en su primera presentación. Los cuscatlecos visitan esta próxima fecha a Guatemala, rival que complicó a los jamaiquinos, los que se llevaron el triunfo del estadio José de la Paz Herrera ahora jugarán como locales ante Martinica y la 'H' va por conseguir su primera victoria en Kingston.