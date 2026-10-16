Cae alias El Bucley, presunto gatillero de la pandilla 18 en El Progreso

El Progreso, Yoro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a Jostin González Hernández, de 19 años, conocido con el alias de El Bucley, señalado como presunto integrante y gatillero de la pandilla 18, por suponerlo responsable del asesinato de un ciudadano en este municipio.
La captura se ejecutó el jueves 15 de octubre de 2026 en la colonia Rodolfo Mangandy, en el sector periférico de El Progreso, mediante un operativo de búsqueda y localización desarrollado por agentes de la Unidad de Capturas de la DPI.
De acuerdo con la información policial, González Hernández tenía una orden judicial emitida el mismo 15 de octubre por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro, por el delito de asesinato en perjuicio de Luis Alfredo de la O Barrera.
Las investigaciones señalan que el crimen ocurrió la tarde del 1 de julio de 2026, cuando la víctima se encontraba en las cercanías del instituto Perla del Ulúa, próximo a la colonia Rodolfo Mangandy.
Según la reconstrucción policial, el ahora detenido se desplazaba junto a otro individuo cuando ambos habrían interceptado a Barrera en una calle de acceso al centro educativo.
En ese lugar, los sospechosos presuntamente le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas que le causaron la muerte. Después del ataque, ambos habrían huido con rumbo a la colonia 2 de Marzo, en El Progreso.
Tras el hecho violento, equipos de la DPI, con apoyo de otras unidades de la Policía Nacional, iniciaron las diligencias investigativas para identificar a los responsables del crimen.
Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos implicados y remitir el expediente al Ministerio Público, que posteriormente gestionó la orden judicial contra González Hernández.
La Policía Nacional indicó que el detenido es originario y residente de El Progreso y que presuntamente forma parte de la estructura criminal pandilla 18, donde sería conocido como “El Bucley”.
El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el procedimiento legal por el delito que se le imputa. Su responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales competentes.