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Adulto mayor viajó por medicamentos y murió atropellado en la carretera CA-5

El hombre se dirigía hacia la terminal de buses de San Pedro Sula cuando intentó cruzar la mediana de la carretera CA-5 y fue embestido por una camioneta

Adulto mayor viajó por medicamentos y murió atropellado en la carretera CA-5

Andrés Cerna, originario de Yoro, se dirigía a San Pedro Sula tras viajar para conseguir medicamentos cuando fue atropellado en Villanueva, Cortés.

Villanueva, Cortés. Un adulto mayor identificado preliminarmente como Andrés Cerna, originario del departamento de Yoro, perdió la vida tras ser atropellado en la carretera CA-5, frente a las instalaciones de La Mundial, en Villanueva, Cortés.

De acuerdo con el relato de un familiar, Cerna había viajado para conseguir medicamentos y se dirigía hacia la terminal de buses de San Pedro Sula cuando ocurrió el accidente.

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Según la información preliminar, el hombre intentaba cruzar la mediana de la carretera cuando fue embestido por una camioneta que presuntamente circulaba a alta velocidad.

El hecho generó consternación entre sus familiares y las personas que presenciaron el percance. Las autoridades deberán investigar las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento para determinar cómo se produjo el accidente.

La muerte del adulto mayor convirtió su viaje en busca de medicamentos en una tragedia que hoy enluta a sus seres queridos.

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Redacción La Prensa
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