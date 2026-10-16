Adulto mayor viajó por medicamentos y murió atropellado en la carretera CA-5

Villanueva, Cortés. Un adulto mayor identificado preliminarmente como Andrés Cerna, originario del departamento de Yoro, perdió la vida tras ser atropellado en la carretera CA-5, frente a las instalaciones de La Mundial, en Villanueva, Cortés.

De acuerdo con el relato de un familiar, Cerna había viajado para conseguir medicamentos y se dirigía hacia la terminal de buses de San Pedro Sula cuando ocurrió el accidente.