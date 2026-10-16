Cae en la Montaña de la Flor hombre acusado de violación y actos de lujuria tras 9 años prófugo

Francisco Morazán. Luego de permanecer prófugo de la justicia por más de nueve años, un sujeto fue arrestado en las últimas horas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el municipio de Orica, Francisco Morazán. El detenido era requerido por los delitos de violación y actos de lujuria en perjuicio de su víctima.

De acuerdo con las autoridades, el imputado contaba con una orden de captura pendiente emitida desde el 24 de febrero del año 2017 por el Juzgado de Letras de Talanga, tribunal ante el cual deberá responder por las acusaciones en su contra.

La captura fue ejecutada mediante arduas labores de seguimiento y vigilancia coordinadas por funcionarios policiales asignados a la Jefatura Municipal de Orica y de San Francisco de Orica. El operativo culminó de manera exitosa tras rastrear el paradero del sospechoso hasta una zona de difícil acceso.