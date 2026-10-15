  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres son hallados muertos en Gracias; investigan posible riña

La Policía investiga la muerte de dos hombres en Gracias, Lempira. En la escena encontraron varias botellas de alcohol

Dos hombres son hallados muertos en Gracias; investigan posible riña

Megaparque del municipio de Gracias, departamento de Lempira, cerca del bulevar Marco Tulio Rodríguez.

 Foto: cortesía

Gracias, Lempira. Dos hombres fueron encontrados sin vida este jueves en un megaparque del municipio de Gracias, departamento de Lempira, cerca del bulevar Marco Tulio Rodríguez, informó la Policía Nacional.

El comisario policial Flores Meraz confirmó el hallazgo y señaló que las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Acusan de terroristas a “Maldad”, “El Chino” y “Chauder” de la pandilla 18 en Tegucigalpa

“Sí, está confirmado, son dos personas que se encuentran en este lugar. En la escena hay varias botellas de aguardiente”, expresó el oficial.

De acuerdo con la información preliminar que maneja la Policía, las dos personas habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante la madrugada y posiblemente se produjo una riña.

Policía investiga la muerte de dos hombres en Gracias

El comisario indicó que en el lugar se mantiene presencia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de una tercera persona.

Operativo en la Montefresco: caen dos presuntos miembros de la banda El Mudo

Hasta el momento de las declaraciones, las autoridades no habían confirmado la identidad de las víctimas.

El jefe policial reiteró que una de las hipótesis iniciales apunta a una riña ocurrida mientras las personas consumían bebidas alcohólicas. No obstante, las circunstancias exactas de las muertes y la posible participación de otras personas continúan bajo investigación.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias