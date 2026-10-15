Dos hombres son hallados muertos en Gracias; investigan posible riña

Gracias, Lempira. Dos hombres fueron encontrados sin vida este jueves en un megaparque del municipio de Gracias, departamento de Lempira, cerca del bulevar Marco Tulio Rodríguez, informó la Policía Nacional. El comisario policial Flores Meraz confirmó el hallazgo y señaló que las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

“Sí, está confirmado, son dos personas que se encuentran en este lugar. En la escena hay varias botellas de aguardiente”, expresó el oficial. De acuerdo con la información preliminar que maneja la Policía, las dos personas habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante la madrugada y posiblemente se produjo una riña.

Policía investiga la muerte de dos hombres en Gracias

El comisario indicó que en el lugar se mantiene presencia policial mientras se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de una tercera persona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta el momento de las declaraciones, las autoridades no habían confirmado la identidad de las víctimas.