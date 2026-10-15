Matan a militar por oponerse al robo de su motocicleta en Olanchito

De acuerdo con la información preliminar, el joven habría sido atacado por hombres armados que intentaron robarle su motocicleta. Según la versión inicial del hecho, Carías Moreno se habría opuesto al asalto, por lo que los delincuentes le dispararon.

Olanchito, Yoro. Maynor Joel Carías Moreno, un militar activo de 23 años asignado a las Fuerzas Especiales, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la colonia 8 de Febrero, en el municipio de Olanchito, Yoro.

Sin embargo, cuando se disponían a movilizarlo, confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Tras el ataque, el militar quedó gravemente herido en una calle del sector. Vecinos que escucharon lo ocurrido acudieron para auxiliarlo e intentaron trasladarlo a un centro asistencial.

El cuerpo de la víctima quedó sobre una acera de la colonia, mientras que su motocicleta fue encontrada metros más adelante, tirada sobre una calle de terracería.

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Poco después llegaron familiares del joven, quienes se hicieron cargo de retirar el cuerpo y trasladarlo hasta su vivienda, donde sería velado.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional y equipos de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Los investigadores procedieron a resguardar la escena y buscar indicios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Entre las evidencias que debían ser documentadas se encontraban varios casquillos de bala que quedaron esparcidos en el lugar.

Asimismo, los equipos policiales verificarían si en la zona existen cámaras de seguridad cuyas grabaciones puedan ayudar a establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se había informado sobre la captura de sospechosos vinculados con el asesinato ni se habían proporcionado detalles adicionales sobre la identidad de los hombres armados.

Las autoridades deberán determinar si el crimen ocurrió durante un intento de robo de la motocicleta, como señalan las versiones preliminares, y establecer la participación de los responsables.