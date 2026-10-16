A juicio tres hombres acusados por el asesinato del comunicador social Erlin Blandín en Olancho

Olancho. Un tribunal fijó para el próximo 11 de noviembre el inicio del juicio oral y público contra tres hombres señalados como los presuntos autores del asesinato del comunicador social y miembro de la comunidad LGTBIQ+, Erlin Asbiel Blandín Álvarez.
La notificación fue recibida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables.
Los imputados en este caso han sido identificados como Marcos Antonio Espinoza Lagos (25), Jonys Jamalid Almendares Ortiz (42) y Selvin Yosel Cruz Almendárez. Todos ellos enfrentan cargos como supuestos responsables directos del homicidio de Blandín Álvarez.
Muerte de Erlin Asbiel Blandín Álvarez
El hecho violento ocurrió el pasado 14 de julio de 2024 en la aldea Los Laureles, ubicada en el municipio de Juticalpa, Olancho. De acuerdo con las autoridades, la víctima transitaba por la zona dirigiéndose hacia una pulpería cuando fue interceptada de manera sorpresiva por los agresores.
Según el expediente de investigación, los acusados se desplazaban a bordo de una motocicleta y una cuatrimoto. Al acorralar a Blandín Álvarez, lo agredieron violentamente y, sin mediar palabra, uno de los sospechosos desenfundó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte de forma instantánea.
Tras cometer el crimen, los atacantes emprendieron la huida a bordo de los mismos vehículos en los que llegaron, dirigiéndose hacia la aldea Sonaguera, también dentro de la jurisdicción municipal de Juticalpa.
Ante estos hechos, un juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa emitió la correspondiente orden de captura contra los tres sospechosos el 9 de diciembre de 2024.
La detención de los procesados se ejecutó mediante tres allanamientos de morada simultáneos en el departamento de Olancho, coordinados entre agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Ahora, los imputados deberán responder ante la justicia en el debate de juicio oral programado.