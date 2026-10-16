A juicio tres hombres acusados por el asesinato del comunicador social Erlin Blandín en Olancho

Olancho. Un tribunal fijó para el próximo 11 de noviembre el inicio del juicio oral y público contra tres hombres señalados como los presuntos autores del asesinato del comunicador social y miembro de la comunidad LGTBIQ+, Erlin Asbiel Blandín Álvarez. La notificación fue recibida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables. Los imputados en este caso han sido identificados como Marcos Antonio Espinoza Lagos (25), Jonys Jamalid Almendares Ortiz (42) y Selvin Yosel Cruz Almendárez. Todos ellos enfrentan cargos como supuestos responsables directos del homicidio de Blandín Álvarez.

Muerte de Erlin Asbiel Blandín Álvarez

El hecho violento ocurrió el pasado 14 de julio de 2024 en la aldea Los Laureles, ubicada en el municipio de Juticalpa, Olancho. De acuerdo con las autoridades, la víctima transitaba por la zona dirigiéndose hacia una pulpería cuando fue interceptada de manera sorpresiva por los agresores. Según el expediente de investigación, los acusados se desplazaban a bordo de una motocicleta y una cuatrimoto. Al acorralar a Blandín Álvarez, lo agredieron violentamente y, sin mediar palabra, uno de los sospechosos desenfundó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte de forma instantánea. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse