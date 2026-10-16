Bus de Choloma choca contra una vivienda y deja varios heridos

Choloma, Cortés. Un accidente de tránsito protagonizado por un autobús dejó varias personas lesionadas y daños materiales tras estrellarse contra una vivienda frente a la colonia 19 de Septiembre, en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte impactó contra el inmueble por causas que aún no han sido establecidas.

El percance dejó varias personas heridas, mientras que el choque provocó daños materiales en la vivienda. Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de sus heridas.