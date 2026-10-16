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Bus de Choloma choca contra una vivienda y deja varios heridos

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte impactó contra la vivienda por causas que aún no han sido establecidas

Bus de Choloma choca contra una vivienda y deja varios heridos

Personas llegan a la escena del accidente en Choloma, Cortés.

Choloma, Cortés. Un accidente de tránsito protagonizado por un autobús dejó varias personas lesionadas y daños materiales tras estrellarse contra una vivienda frente a la colonia 19 de Septiembre, en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte impactó contra el inmueble por causas que aún no han sido establecidas.

El percance dejó varias personas heridas, mientras que el choque provocó daños materiales en la vivienda. Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

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Las circunstancias en las que ocurrió el accidente todavía no han sido esclarecidas, por lo que se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para determinar qué provocó el impacto.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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