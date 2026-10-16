A la cárcel de El Progreso envían a "Casper" y otros acusados de extorsión y tráfico de droga

Entre los detenidos figuran dos presuntos integrantes de la banda delictiva “El Mudo”, capturados el jueves 15 de octubre en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés.

Un juez competente dictó detención judicial contra los seis imputados durante las audiencias de declaración de imputado, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Los procesados permanecerán recluidos mientras avanzan los procesos penales en su contra.

San Pedro Sula, Honduras. Seis personas acusadas de delitos relacionados con la extorsión, el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de drogas fueron enviadas al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, l uego de comparecer ante los tribunales tras ser capturadas en tres operativos ejecutados en la zona norte de Honduras.

Los sospechosos fueron identificados como José Mauricio Interiano Perdomo, de 35 años, conocido con el alias de “Casper”, y Grabiel Edgardo Escobar Paz, de 22 años, alias “Yan”, originario de Santa Bárbara.

Ambos son señalados por los presuntos delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Según el reporte policial, las investigaciones también buscan determinar su posible participación en robos a viviendas y otros hechos delictivos registrados en San Pedro Sula.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron dinero en efectivo que, según las autoridades, estaría relacionado con el cobro de extorsiones, dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, dos radios de comunicación, tres teléfonos celulares y una camioneta gris sin placas.

Las autoridades también informaron que Interiano Perdomo registra varias detenciones anteriores por diferentes delitos. Además, indicaron que en 2021 fue señalado como presunto cabecilla de la banda “El Comandante” y vinculado a una masacre ocurrida en la colonia San Francisco de San Pedro Sula. Estas referencias corresponden a señalamientos policiales y deberán valorarse conforme a los antecedentes judiciales de cada caso.

En una segunda intervención, las autoridades reportaron la captura de presuntos integrantes de una red de extorsión que operaba en El Progreso, Yoro. Según la información oficial, se trata de taxistas acusados de exigir dinero a sus propios compañeros de rubro mediante amenazas e intimidaciones.

Los sospechosos también fueron remitidos al centro penitenciario progreseño por orden judicial, mientras las autoridades continúan las diligencias para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El tercer caso corresponde a un presunto distribuidor de drogas capturado en el municipio de Potrerillos, Cortés, durante las intervenciones focalizadas de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Los seis imputados deberán comparecer a sus respectivas audiencias iniciales, previstas para el miércoles y jueves de la próxima semana, según el reporte. En esas diligencias, el Ministerio Público buscará que se dicte auto de formal procesamiento y prisión preventiva, medidas que todavía deberán ser resueltas por la autoridad judicial.

Los operativos forman parte de las acciones de seguridad dirigidas a combatir la extorsión, las estructuras criminales y la distribución de drogas en distintos municipios de la zona norte del país.