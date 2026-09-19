  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Así fue el dramático rescate de comerciante secuestrado en Copán

Un comerciante de 50 años fue rescatado con vida en una zona montañosa de Santa Rita, Copán, tras permanecer varios días secuestrado y por quien exigían L2 millones.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos