¿Puede un avión hacer llover? Honduras prepara 20 vuelos para sembrar nubes

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Zonas de Honduras sin luz el 19 de septiembre: consulte aquí
hace 2 min
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La aeronave ya está en Honduras y las operaciones comenzarán cuando aparezcan nubes aptas para la intervención. Experimentos en Estados Unidos han logrado aumentos medibles de precipitación, aunque los resultados no pueden extrapolarse directamente al país
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Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:09
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