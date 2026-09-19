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¿Puede un avión hacer llover? Honduras prepara 20 vuelos para sembrar nubes

La aeronave ya está en Honduras y las operaciones comenzarán cuando aparezcan nubes aptas para la intervención. Experimentos en Estados Unidos han logrado aumentos medibles de precipitación, aunque los resultados no pueden extrapolarse directamente al país

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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