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La UPN asesta duro golpe al Platense y suma primer triunfo a domicilio

Los Lobos se impusieron por 0-2 ante el Tiburón en el estadio Excélsior en la octava jornada del Torneo Apertura 2026. Daniel Carter Bodden y Samuel Elvir marcaron los goles.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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