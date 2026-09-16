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Rudman señala claves de Marathón para eliminar al Alajuelense

El monstruo verde visita este jueves a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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