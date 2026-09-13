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Video: La espectacular jugada de Mauricio Dubón en las Grandes Ligas

El hondureño volvió a dejar su sello en las Grandes Ligas y, aunque los Atlanta Braves terminaron cayendo 9-4 ante los Philadelphia Phillies.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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