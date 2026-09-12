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Dereck Moncada brinda asistencia para empate del Lugano ante Young Boys

El juvenil catracho fue parte del empate 2-2 del Lugano FC ante Young Boys en la Superliga Suiza para mantener su invicto.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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