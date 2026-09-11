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Mastantuono marca triplete y Fiorentina logra su primer triunfo

La Fiorentina le ganó de 2-4 a Venezia con un hat-trick de Franco Mastantuono y es su primera victoria de la temporada en la Serie A 2026-2027.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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