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Motagua firma ajustado triunfo ante Génesis FC en Comayagua

Los Azules dieron el golpe con un tanto de Rodrigo de Olivera en la segunda parte del duelo ante Génesis FC.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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