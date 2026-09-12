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Jugador de Costa Rica le lanza un pelotazo a árbitro en Juegos CODICADER 2026

El jugador tico Fabián Baldí reaccionó de manera lamentable tras ser expulsado en la derrota ante Honduras y agredió al árbitro.

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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