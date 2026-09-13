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Erick Puerto vuelve a marcar en empate del Bate Borisov en Bielorussia

El delantero catracho reapareció y este domingo marcó su segundo gol con el Bate Borisov en la liga de Bielorussia.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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