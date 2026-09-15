  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Deportes

Rudman responde a las ausencias de jugadores de Marathón en la 'H'

El entrenador verdolaga fue consultado sobre la ausencia de jugadores de su equipo en la Selección de Honduras y la polémica con Carlos Pérez.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
Últimos Videos