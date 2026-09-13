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Espinel explica caída del Olimpia y confiesa: “Este partido no era determinante”

Olimpia sufrió su primera derrota del Torneo Apertura 2026 al caer ante Marathón en el clásico nacional, resultado que además le costó el invicto y el liderato del campeonato.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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