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¡Se acabó la mala racha! UPNFM vence a Choloma y vuelve a sonreír

Desde antes del pitazo inicial, los seguidores del conjunto sampedrano prepararon un espectacular show con cánticos, banderas, humo y una impresionante fiesta.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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